Фоторепортаж: в Петербург приехала Николь Кидман

Оскароносная актриса Николь Кидман приехала в Петербург на открытие ретроспективы раритетных часов Omega в Мраморном дворце. Актриса уже много лет является лицом легендарного бренда. Экспозиция Her Time в Белом зале Ринальди будет открыта до 12 сентября.

Голливудская звезда прибыла в город накануне, 27 августа. Понедельник она посвятила изучению петербургских достопримечательностей и морской прогулке — этому в том числе поспособствовала хорошая погода.

«Она очень позитивная, без грамма надменности и снобизма, как это часто можно видеть у заказчиков», — поделился впечатлениями петербуржец Константин Семухин — капитан судна, на котором прокатилась актриса.