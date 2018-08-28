Фоторепортаж: в Петербург приехала Николь Кидман
Оскароносная актриса Николь Кидман приехала в Петербург на открытие ретроспективы раритетных часов Omega в Мраморном дворце. Актриса уже много лет является лицом легендарного бренда. Экспозиция Her Time в Белом зале Ринальди будет открыта до 12 сентября.
Голливудская звезда прибыла в город накануне, 27 августа. Понедельник она посвятила изучению петербургских достопримечательностей и морской прогулке — этому в том числе поспособствовала хорошая погода.
«Она очень позитивная, без грамма надменности и снобизма, как это часто можно видеть у заказчиков», — поделился впечатлениями петербуржец Константин Семухин — капитан судна, на котором прокатилась актриса.
Во вторник, 28 августа, Кидман была приглашена в So Sofitel, куда также прибыл российский звездный десант, состоящий из продюсера Яны Рудковской, дизайнера Игоря Чапурина, певицы Юлианы Карауловой, главного редактора Tatler Ксении Соловьевой, главного редактора Harper's Bazaar Дарьи Веледеевой и многих других.
Актриса сфотографировалась на фоне Исаакия и ответила на вопросы гостей, а также передала видео-привет своим поклонникам. Вечером звезда фильмов «Часы», «Догвилль» и сериала «Большая маленькая ложь» отправится на торжественный прием с ужином в Мраморном дворце.
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