ДК Лурье проведет бесплатные экскурсии по довлатовским местам в Петербурге

1 и 2 сентября в честь дня рождения писателя Сергея Довлатова Дом культуры Льва Лурье проведет десять бесплатных экскурсий «По следам Довлатова».

В качестве гидов по довлатовским местам в районе улицы Рубинштейна выступят Софья Лурье, Татьяна Мучник и Елена Боброва. Во время экскурсий петербуржцы узнают о месте, в котором прошла большая часть советской жизни писателя, о его семье. Участники пройдутся его привычной дорогой в школу и увидят квартиру, из которой Довлатов отправится на Запад.

Каждому посетителю во время пешеходной экскурсии выдадут индивидуальные наушники (по желанию) для более комфортного прослушивания рассказа, стоимость одного наушника — 100 рублей. Расписание прогулок можно узнать здесь.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге в этом году не будут проводить фестиваль «День Д», посвященный Довлатову. Команда вернется к нему в 2019 году.