Фоторепортаж: внутреннее пространство Гостиного двора открыли на один день

В минувшее воскресенье для петербуржцев на один день открыли внутреннее пространство Большого Гостиного двора (которое в обычное время закрыто для посетителей) в рамках фестиваля «Живые улицы». На площадке выступили танцоры, поэты, артисты, а также организовали спортивные и игровые зоны, точки для обмена комнатными растениями и книгами. Зону парковки переоборудовали в лужайки со скамейками, а автомобильные проезды — в велосипедные маршруты.

Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже из соцсетей.