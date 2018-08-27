В Петербурге развесили плакаты со списками людей, погибших в блокаду
В Петербурге готовятся к скорбной дате — 8 сентября в городе пройдет День памяти жертв блокады Ленинграда. В честь этого на стенах домов, в арочных пролетах и на дверях парадных появились плакаты со списками людей, погибших во время осады города. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба Дня памяти.
Среди адресов — дома на Маяковского, Некрасова, Литейном проспекте, Марата, Колокольной, Пушкинской и других центральных улицах Петербурга. Дизайн плакатов разработал петербургский художник Даниил Вяткин.
Инициатива принадлежит «Комитету 8 сентября» во главе с историком и номинантом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Львом Лурье. Ранее он предложил запустить 8 сентября общегородскую акцию памяти о блокаде. Петербуржцев приглашают составить списки погибших в их домах или организациях, распечатать списки, собраться вместе с соседями или коллегами и прочитать вслух имена тех, кто не смог пережить осаду Ленинграда с 1941 до 1944 годы.
Акция должна положить начало общегородской традиции поминания погибших в блокадном городе. Чтения пройдут 8 сентября на разных площадках, среди которых Эрмитаж, Русский Музей, Сад Фонтанного дома, Дом Журналиста, Дворы Капеллы, Российская Национальная библиотека и многие другие. Полный список площадок и подробности о Дне Памяти можно найти здесь.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.