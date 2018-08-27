В Петербурге развесили плакаты со списками людей, погибших в блокаду

В Петербурге готовятся к скорбной дате — 8 сентября в городе пройдет День памяти жертв блокады Ленинграда. В честь этого на стенах домов, в арочных пролетах и на дверях парадных появились плакаты со списками людей, погибших во время осады города. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба Дня памяти.

Среди адресов — дома на Маяковского, Некрасова, Литейном проспекте, Марата, Колокольной, Пушкинской и других центральных улицах Петербурга. Дизайн плакатов разработал петербургский художник Даниил Вяткин.