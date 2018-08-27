Стало известно, какой будет петербургская погода в последние дни лета
По данным Гидрометцентра, последняя неделя августа в Петербурге будет теплой и дождливой. Столбик термометра не будет опускаться ниже 20 градусов.
В понедельник, 27 августа, температура воздуха днем составит 20 градусов тепла, осадков не ожидается. 28 августа будет чуть теплее (и без дождей) — столбик термометра поднимется до 22 градусов. Петербургские метеорологи прогнозируют дожди 29 и 30 августа и 1 сентября.
Напомним, прошлая рабочая неделя в Петербурге началась с сильного ветра, который валил деревья и дорожные знаки. 21 августа ветер, который достигал 15–18 метров в секунду, сорвал строительные леса с крыши Генштаба. Балки упали на прохожих, несколько человек оказались в больнице.
Фото: @__erratic__
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