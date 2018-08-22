22-14 августа-января Корпус Бенуа Русского музея

Выставка «Исаакиевский собор. К истории создания»



В Русском музее открылась выставка, показывающая, как мог бы выглядеть Исаакиевский собор, если бы его, как сперва предполагалось, украсили росписями, а не мозаиками. В экспозиции около ста работ — рисунки и эскизы Карла Брюллова, Федора Бруни и Петра Басина.