с 23 августа

Фильм «Не волнуйся, он далеко не уйдет» / Don't Worry, He Won't Get Far on Foot



Идею оптимистичного байопика про язвительного карикатуриста Джона Каллахана Гасу Ван Сенту подсказал Робин Уильямс, но с ним реализовать проект не успели и роль парализованного эгоцентрика досталась многогранному Хоакину Фениксу.