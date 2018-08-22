Уикенд в Петербурге с 23 по 26 августа
Рэп-фестиваль с участием Федука, Хаски и «Пошлой Молли», фильм Гаса Ван Сента с Хоакином Фениксом и Руни Марой, а также выступления Little Dragon и Kadebostany с видом на Финский залив – как весело провести последние выходные лета.
22-14 августа-января
Корпус Бенуа Русского музея
В Русском музее открылась выставка, показывающая, как мог бы выглядеть Исаакиевский собор, если бы его, как сперва предполагалось, украсили росписями, а не мозаиками. В экспозиции около ста работ — рисунки и эскизы Карла Брюллова, Федора Бруни и Петра Басина.
с 23 августа
Идею оптимистичного байопика про язвительного карикатуриста Джона Каллахана Гасу Ван Сенту подсказал Робин Уильямс, но с ним реализовать проект не успели и роль парализованного эгоцентрика досталась многогранному Хоакину Фениксу.
с 23 августа
Выход новой картины Романа Каримова переносили несколько раз. Но десктоп-комедия (влияние продюсера Тимура Бекмамбетова) про неудачную вечеринку перед свадьбой все-таки выходит в прокат.
с 23 августа
Боевик с Марком Уолбергом об элитном отряде разведки: им предстоит тайно вывести из Индонезии полицейского, у которого есть доказательства коррупции политической элиты. Не дожидаясь результатов проката, кинокомпания «STXfilms» уже начала снимать сиквел.
с 23 августа
Режиссер Дрю Пирс, сценарист «Железного человека 3» и «Миссии невыполнима: Племя изгоев», снял дебютную ленту о лечебнице для преступников «Артемида» (там они приходят в себя и набираются сил). Руководит ею Медсестра (да, Джоди Фостер снялась в боевике), среди постояльцев – Стерлинг К. Браун, Джефф Голдблюм и София Бутелла.
с 23 августа
Пионер артхаусной дистрибуции в России «Кино без границ» Сэма Клебанова уходит с рынка, но перед этим выпустит в прокат самый кассовый проект Такеши Китано – в Японии он собрал около 15 миллионов долларов. Интрига боевика строится вокруг разборок мафиозных кланов, а главную роль в фильме культовый режиссер исполняет сам.
с 23 августа
Главную — и одну из немногих — ролей в исторической картине о приручении волков человеком сыграл Коди Смит-Макфи, ранее засветившийся в «Планете обезьян» и «Людях Икс».
23-26 августа
20:00
«Родина»
На большом экране киноцентра «Родина» покажут три части культовой саги Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими сбутитрами.
23-26 августа
«Аврора»
С четверга в «Авроре» стартует ретроспектива режиссера Сидни Люмета. Она приурочена к выходу в России книги режиссера «Как делается кино». Всего покажут четыре фильма мастера психологического реализма: «Двенадцать разгневанных мужчин», «Серпико», «Убийство в Восточном экспрессе» и «Собачий полдень».
23 августа
19:00
улица Рубинштейна
Петербургский Pop-up театр 23 августа покажет бар-хоппинг «Задержанный». Постановку о случаях из жизни Сергея Довлатова, цитирующую его же произведения, создал режиссер Семен Александровский при участии своей жены и музы Анастасии Ким. В основе пьесы – документальные свидетельства Льва Лурье, Льва Лосева и Александра Гениса. Участие может быть бесплатным: для этого необходимо зарегистрироваться по промокоду #IDSOBAKA, вступить в группу VK и участвовать в розыгрыше. Подробнее здесь.
24 августа
18:00
крыша Hi-Hat
В пятницу электронный фестиваль «Абстрасенция» отпразднует на крыше Hi-Hat свое пятилетие. Хедлайнером станет обосновавшийся в Берлине американец KRTS, резидент культового лейбла «Project Mooncircle». Также в программе IMYA — проект участников Haárps и Onegin Please, нижнегородский музыкант Cortel и многие другие.
25-26 августа
12:00
«Бертгольд центр»
В выходные в Петербурге вновь пройдет дизайн-маркет «Интеллигентная барахолка». На этот раз – в пространстве «Бертгольд центр». Как всегда, там можно приобрести винтажные наряды, шаманские украшения, необычную канцелярию, деревянные игрушки, керамику, сладости и домашний лимонад.
25 августа
12:00
В субботу в Петербурге пройдет автопробег ретро-машин: от ГАЗ М-1 и Икаруса «сигары» 1967 года до Ауди-920 1939 года и Мерседеса 170-V 1938 года. Колонна стартует от пересечения Пулковского шоссе и железнодорожных путей и пройдет по центральным улицам.
25 августа
13:00
«Порт Севкабель»
В субботу в пространстве «Порт Севкабель» пройдет городской фестиваль музыки, спорта и технологий. Его хедлайнер – номинант премии «Грэмми», шведский коллектив Little Dragon. Также в числе участников – Kadebostany, Джесси Ланца, Камал Уильямс, Long Arm, All In Orchestra и Наадя. В зоне технологий можно будет получить экспресс-помощь и зарядить гаджет из линейки Apple.
25-26 августа
14:00
Музей уличного искусства
Летняя версия фестиваля экспериментального рэпа стала двухдневной, а лайн-ап пополнился актуальными хитмейкерами: Монеточкой, «Аигел» и «Пошлой Молли». Кроме того, раскачивать «Маятник Фуко» будут Федук, звезда лейбла Басты «Газгольдер» T-Fest, один из самых загадочных рэперов новой волны Mnogoznaal (его альбом «Гостиница „Космос“» — один из главных релизов года); ведущий самого сумасшедшего YouTube-шоу Big Russian Boss; минчанин Бакей, делающий энергичный электро-хоп; ветераны «25/17», комики «Хлеб» и многие другие.
25 августа
15:00
«Высшая школа экономики»
Последние «Диалоги» этого лета от проекта «Открытая библиотека» пройдут 25 августа в «Высшей школе экономики» на канале Грибоедова, 123. В 15:00 о Риме побеседуют писатель и переводчик Виктор Сонькин и историк-итальянист Ольга Гринкруг. В 16:00 одна из учредителей московского фонда «Дом с маяком» Лида Мониава и ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр обсудят детские хосписы. В 17:00 писательница Людмила Улицкая и режиссер Александр Сокуров поговорят об эволюции человека.
25 августа
15:00
Дворцовая площадь
В субботу в рамках фестиваля «Почетные граждане Санкт-Петербурга» пройдет костюмированный роллер-пробег. Его начальная и конечная точка – Дворцовая площадь, а участие в заезде бесплатное.
25 августа
16:00
Новая сцена
В субботу на Новой сцене Александринского театра пройдет фестиваль от лэйбла Rainy Days. На нем выступят три проекта с интернациональным составом. Так, барабанщик Джонатан Барбер, резидент Нью-Йоркского клуба Smalls, представит дебютный альбом «Vision Ahead».
Макар Новиков и Хиске Остервик совместо с Дарьей Чернаковой и Евгением Лебедевым (LRK trio) сыграют концерт-презентацию проекта «StereoBass», а Саша Машин, Бенито Гонсалес, Розарио Джулиани, Джош Эванс – «Happy Synapse».
25 августа
20:00
«Бутылка»
На гала-вечере фестиваля Context. Diana Vishneva в Новой Голландии будет представлено семь танцевальных премьер — работы молодых хореографов, созданные по новаторской методике великого постановщиков Уэйна МакГрегора, в том числе петербуржцев Владимира Варнавы, Константина Кейхеля, Эрнеста Нургали и Ольги Васильевой. Концерт станет финальной частью масштабного образовательного проекта Mind and Movement («Разум и движение»).
25 августа
В преддверии Дня российского кино в вечером 25 августа бесплатно покажут три фильма, выбранные на онлайн-голосовании: «Танки» Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина, «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко. В числе участников акции – «Ленфильм» (сеансы в 18:30, 20:50 и 22:50), «Родина» (18:00, 20:00, 21.50), киноцентр «Чайка» в Купчино, «Скай Синема» в Гатчине и дворец культуры «Строитель» в Сосновом бору.
25 августа
23:00
«Кузня»
В субботу в «Кузне» стартует новая серия вечеринок Beeshameless. С дебютным DJ-set выступит Тося Чайкина, также за пульт встанет программный директор клуба Кирилл Сергеев (Kito Jempere) и Егор Холкин. В летнем баре музыку будут ставить Николай Швецов и Антон Антонов. Вход свободный
25 августа
23:55
«Blank»
В честь четырехлетия вечеринок серии Tochka Sborki в клубе «Blank» выступит серый кардинал португальского андерграунда Марко Родригез, более известный как Photonz. Также в лайн-апе резиденты проекта и его частые гости: Залетный, Ойра и Андрей Пшанава.
26 августа
12:00
площадь Искусств
В этом году День русской музыки посвящен Сергею Рахманинову: весной исполнилось 145 лет со дня его рождения. Произведения композитора будут исполнять весь день с 12:00 на площади Искусств, но в 19:30 начнется гала-концерт. В его программе — первая часть Первого фортепианного концерта (солист — Андрей Бараненко), первая часть Второго фортепианного концерта (солист — Петр Лаул), первая часть Третьего концерта (солист — Павел Райкерус), фрагменты из оперы «Алеко» (солист — Александр Герасимов), вокализ (солистка — Жанна Домбровская), а также «Симфонические танцы» и Рапсодия на тему Паганини (солист — Юрий Полосьмаков). Дирижер – Михаил Голиков. Вход свободный.
26 августа
19:30
Новая сцена Александринского театра
В воскресенье на Новой сцене Александринского театра выступит певица Арина Фауль с авторской программой «Ray Garden». Все средства от продажи билетов будут направлены на развитие программы индивидуального наставничества для детей «Старшие братья Старшие сестры» в Петербурге, волонтером которого является Арина.
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