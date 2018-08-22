Смольный разрешил строительство мусоросжигательного завода 1-го класса опасности в Каменке
На прошлой неделе, на совещании по использованию объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в городской собственности, чиновники утвердили проект строительства в Каменке.
Под руководством вице-губернатора Петербурга Игоря Албина было одобрено размещение мусоросжигательного завода 1-го класса опасности мощностью в 350 000 тонн в год.
В правительстве города отмечают, что все согласования и заключения получены без замечаний. Завод на стыке Приморского и Выборгского районов хотят построить с начала 2010 года. Сейчас права на участок принадлежат «Левашово Мусоропереработка Проект». Стоимость стройки оценивается в 306 млн евро.
Окончательное решение о судьбе Каменки примет губернатор Петербурга Георгий Полтавченко до конца года.
«Подтвердились наши худшие опасения: в непосредственной близости от густонаселённых (и активно растущих) жилых массивов комиссия разрешила строить завод относящийся к первому классу опасности. Ситуация очень серьезная: исполнительная власть города игнорирует здравый смысл, заботясь только об интересах так называемого инвестора», — пишут активисты сообщества «Мы против вони в Приморском районе».
Депутат Марина Шишкина обратилась к Полтавченко с просьбой не допустить строительство завода.
«О том, что на территории промзоны Каменка собираются строить мусоросжигающий завод, жители северных районов Петербурга узнали от журналистов. Не было публичной презентации проекта, никто из чиновников не удосужился пояснить горожанам, какие технологии, оборудование и материалы будут использоваться при строительстве нового предприятия. Такие действия городских властей порождают панику и усугубляют социальное напряжение, связанное с неблагополучной экологической обстановкой в Приморском и Выборгском районах Петербурга», — пишет Шишкина.
Активисты намерены всеми силами противостоять строительству завода. «Большая часть жителей наших районов всё ещё не слышала о планируемом заводе или слышала, но не в полной мере понимает всю опасность ситуации. А многие и вовсе не следят за новостями в соцсетях. Соответственно, мы видим первостепенной задачей на ближайшее время проведение именно просветительской работы» — говорят петербуржцы.
Напомним, Петербург вошел в пятерку городов с самым загрязненным воздухом в России – мы оказались на четвертом месте, опередив даже Москву. Мы попросили журналистку, преподавательницу СПбГУ и участницу переговорного процесса ООН в области изменения климата Ангелину Давыдову объяснить нам, почему в нашем городе проблемы с экологией.
А в Ленобласти, тем временем, создадут несколько новых площадок для хранения и переработки мусора. Проектирование объекта завершат в третьем квартале 2019 года.
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