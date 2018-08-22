Смольный разрешил строительство мусоросжигательного завода 1-го класса опасности в Каменке

На прошлой неделе, на совещании по использованию объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в городской собственности, чиновники утвердили проект строительства в Каменке.

Под руководством вице-губернатора Петербурга Игоря Албина было одобрено размещение мусоросжигательного завода 1-го класса опасности мощностью в 350 000 тонн в год.

В правительстве города отмечают, что все согласования и заключения получены без замечаний. Завод на стыке Приморского и Выборгского районов хотят построить с начала 2010 года. Сейчас права на участок принадлежат «Левашово Мусоропереработка Проект». Стоимость стройки оценивается в 306 млн евро.

Окончательное решение о судьбе Каменки примет губернатор Петербурга Георгий Полтавченко до конца года.