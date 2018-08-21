Сильный ветер в Петербурге валит деревья и дорожные знаки

Петербургские спасатели предупреждают, что во вторник, 21 августа, горожан ожидает сильный ветер. Порывы достигнуть 15-20 метров в секунду.

Синоптики также обещают дожди и похолодание до 15-17 градусов.

Очевидцы в социальных сетях рассказывают, что из-за сильного ночного ветра уже пострадали несколько машин. На них падают дорожные знаки и деревья.