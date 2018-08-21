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Сильный ветер в Петербурге валит деревья и дорожные знаки

Петербургские спасатели предупреждают, что во вторник, 21 августа, горожан ожидает сильный ветер. Порывы достигнуть 15-20 метров в секунду. 

Синоптики также обещают дожди и похолодание до 15-17 градусов. 

Очевидцы в социальных сетях рассказывают, что из-за сильного ночного ветра уже пострадали несколько машин. На них падают дорожные знаки и деревья. 

 

С гроз, ливней и сильного ветра в Петербурге началась рабочая неделя.  До этого, в июле, в городе был практически побит температурный рекорд - почти месяц температура не опускалась ниже 25 градусов тепла. 

 Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург


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