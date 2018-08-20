На Рубинштейна пройдет спектакль от Семена Александровского про Довлатова
Петербургский Pop-up театр 23 августа покажет в рамках программы культурно-образовательного проекта iD Club от компании Euroinvest Development бар-хоппинг «Задержанный», который мы включили прошедшей весной в топ самых модных спектаклей сезона в Петербурге.
Постановку о случаях из жизни писателя, цитирующую его же произведения, создал режиссер Семен Александровский при участии своей жены и музы Анастасии Ким. В основе пьесы – документальные свидетельства Льва Лурье, Льва Лосева и Александра Гениса. Воспоминания превращаются в показания и доносы милиционера, а каждый эпизод заканчивается для всех зрителей посещением бара, чтобы они могли глубже прочувствовать логику подследственного.
23 августа
Участие бесплатное: для этого необходимо зарегистрироваться по промокоду #IDSOBAKA и вступить в группу VK.
Количество мест ограничено, поэтому 22 августа в 20.00 в группе проекта VK будет проведен розыгрыш билетов: 15 человек, выбранные случайным образом, получат письмо с приглашением и указанием точки сбора.
Проект iD Club от Euroinvest Development посвящен искусству, жизни в мегаполисе и вызовам нового времени. Сама компания создает умные жилые районы iD-кварталы, такие, как ЖК iD Murino, где на территории общественных пространств для соседей будут проходить культурно-образовательные события.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.