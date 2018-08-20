На Рубинштейна пройдет спектакль от Семена Александровского про Довлатова

Постановку о случаях из жизни писателя, цитирующую его же произведения, создал режиссер Семен Александровский при участии своей жены и музы Анастасии Ким. В основе пьесы – документальные свидетельства Льва Лурье, Льва Лосева и Александра Гениса. Воспоминания превращаются в показания и доносы милиционера, а каждый эпизод заканчивается для всех зрителей посещением бара, чтобы они могли глубже прочувствовать логику подследственного.