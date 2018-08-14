Военно-морские учебные заведения переедут из Петербурга в Кронштадт

В Кронштадт переместят все военно-морские учебные заведения и создадут военный городок. За счет этого население города может увеличиться вдвое. Нереализованный в течение десяти лет проект все-таки был найден и одобрен, получив подпись президента, сообщает «Фонтанка».

Идея создания единого флотского вуза появилась еще в 2008 году. Меморандум подписали тогдашний губернатор города Валентина Матвиенко, министр обороны Анатолий Сердюков и президент ВТБ Андрей Костин. Во время подготовки к Военно-морскому параду 2018 года инициатива получила одобрение президента.

В документе не указано, в каких именно зданиях будет проводиться учебная и военная подготовка, однако Кронштадт позволяет с комфортом разместить более 30 тысяч курсантов и педагогов с семьями, так как много локаций на острове не используется и стоит без дела. Активная фаза переезда пока не назначена. По итогу Петербург останется с незадействованными зданиями военно-морских вузов и учреждений. Имущественные комплексы, которые, как подчёркнуто в документе, представляют высокую культурную и историческую ценность, предложено передать в собственность городу «по рыночной цене».