Фото дня: надпись «Трамп, купи дом» у дома на Ремесленной улице

Так, в декабре 2017 года жильцы дома вывесили баннеры на здании с надписями «Не хотим жить под мостом» и «Помогите, или мы рухнем». По их мнению, дом 1914-го года постройки пошел трещинами из-за строительства 6-полосной магистрали, которую строят к ЧМ-2018 по футболу прямо у жильцов под окнами.Ранее жильцы вывесили на фасаде здания баннеры с надписями «Путин, помоги!» и «Мы не хотим жить под мостом». Также в здании затопило подвал. В конце мая на тротуаре рядом с домом появилась надпись: «Здесь загибается народ».

Весной жилой дом начали обследовать. По итогам проверки здание могут расселить, заявили тогда в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). О расселении здания говорил и вице-губернатор Игорь Албин. Позднее он опроверг эту информацию. 1 июня прокуратура признала здание непригодным для проживания.