В Петербурге построят музей Великой отечественной войны с трехмерными панорамами битв

К марту 2019 года в Петербурге планируют построить музей-диораму, посвященный основным событиям Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя творческой группы «Невский баталист» Дмитрия Поштаренко. Площадь нового музея составит 2500 кв. метров.

Именно «Невский баталист» участвовала в строительстве панорамы в Ленобласти, посвященной прорыву блокады в 1943 году.

Посетители будущего музея смогут увидеть трехмерные панорамы основных битв ВОВ — битвы за Ленинград, Сталинградскую, форсирование реки Неман.

Ранее стало известно, что осенью 2019 года на пересечении Смольной набережной и Орловской улицы по проекту «Студии 44» Никиты Явейна появится музейный комплекс, посвященный блокаде. Петербуржцы уже могут пожертвовать вещи этого периода истории для будущей экспозиции.