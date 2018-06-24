«Алые паруса» посетили 1,2 млн человек
Общее число петербуржцев и гостей города, принявших участие в «Алых парусах – 2018» составило 1 млн 200 тысяч человек. Об этом 24 июня в своем «Твиттере» сообщил начальник пресс-службы администрации Петербурга Андрей Кибитов.
«Охрану безопасности и общественного порядка осуществлял специальный наряд полиции в количестве 2250 человек», – уточнил он.
Ранее организаторы праздника сообщали, что на юбилейные «Алые паруса» выдано 80 тысяч билетов для выпускников.
Праздник «Алые паруса» в Петербурге проводится в честь выпускников с 1968 года. В 1979 году традиция прервалась и была восстановлена только в 2005 году.
По материалам «Фонтанка.ру»
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