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Фоторепортаж: как прошли юбилейные «Алые паруса» в Петербурге

Шведский бриг Tre Kronor завершил праздник «Алые паруса» в Петербурге. В 0:50 24 июня парусник под залпы фейерверка прошёл между пролетами разведённого Троицкого моста.

В течение 15 минут бриг дошёл до Дворцового моста. После завершения пиротехнического шоу корабль вернулся на прежнее место швартовки.

Отметим, что в празднике «Алые паруса» приняли участие более 80 тысяч человек.

С 22 часов на Дворцовой площади выступали Баста, ST, Quest Pistols Show, Alekseev, Виктория Дайнеко, Алсу и Каста.

По материалам «Фонтанка.ру»


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