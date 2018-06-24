Фоторепортаж: как прошли юбилейные «Алые паруса» в Петербурге
Шведский бриг Tre Kronor завершил праздник «Алые паруса» в Петербурге. В 0:50 24 июня парусник под залпы фейерверка прошёл между пролетами разведённого Троицкого моста.
В течение 15 минут бриг дошёл до Дворцового моста. После завершения пиротехнического шоу корабль вернулся на прежнее место швартовки.
Отметим, что в празднике «Алые паруса» приняли участие более 80 тысяч человек.
С 22 часов на Дворцовой площади выступали Баста, ST, Quest Pistols Show, Alekseev, Виктория Дайнеко, Алсу и Каста.
По материалам «Фонтанка.ру»
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