«Ты просто космос, Стас»: Сергей Шнуров помог HoodGraff нарисовать граффити с тренером Станиславом Черчесовым

Лидер группировки «Ленинград» и победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров помог художникам из объединения HoodGraff нарисовать в Петербурге граффити с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Рядом с его портретом написано «Ты просто космос, Стас» - это строчка из песни Шнурова «Экстаз» (видео на композицию можно посмотреть здесь).