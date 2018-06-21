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«Ты просто космос, Стас»: Сергей Шнуров помог HoodGraff нарисовать граффити с тренером Станиславом Черчесовым

Лидер группировки «Ленинград» и победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров помог художникам из объединения HoodGraff нарисовать в Петербурге граффити с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Рядом с его портретом написано «Ты просто космос, Стас» - это строчка из песни Шнурова «Экстаз» (видео на композицию можно посмотреть здесь).

 

Рисунок расположен в Пушкарском саду. Ранее Иван Урган в эфире передачи «Вечерний Ургант» запустил флешмоб «Усы надежды» в поддержку российской сборной по футболу. Кажется, это помогло: 19 июня наши футболисты разгромили сборную Египта и впервые в истории мундиаля вышли в плей-офф. Сам Шнуров присутствовал на историческом матче на стадионе «Санкт-Петербург».  


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