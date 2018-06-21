Инструкция: что делать и куда жаловаться, если вы увидели автомобиль, припаркованный на велодорожке
Активисты сообщества «Велосипедизация Петербурга» подготовили подробную инструкцию о том, как очистить велополосы Петербурга от припаркованных автомобилей. Один из активных участников велодвижения Арслан Невляев рассказал нам о том, что в последнее время особенно часто можно заметить припаркованные машины на велодорожках, которые появились на набережной реки Фонтанки.
«Это очень мешает движению велосипедов. В Петербурге, в отличие от Москвы, не проводят рейды с привлечением эвакуаторов, да и вообще в центре города редко встретишь эвакуаторы», — рассказал молодой человек. По его словам, любой, кто увидел нарушение, может подать жалобу (инструкция ниже) и таким образом активисты рассчитывают привлечь внимание горожан к этой проблеме.
«Мы хотим, чтобы люди увидели эту инструкцию и знали, что с таким явлением, как парковка на велодорожках, можно и нужно бороться и это касается не только велодорожек, но и пешеходных зон и тротуаров. Если жалоб станет больше, то автомобилисты понесут ответственность», — отметил велосипедист.
Инструкция: Как очистить велополосу от припаркованных автомобилей
1. Сфотографируйте нарушение
Убедитесь, что на фотографиях виден номер автомобиля, отсутствие водителя в автомобиле, факт нарушения. Дополнительным плюсом будет фотография, на которой виден и автомобиль нарушителя, и место его расположения (узнаваемое здание на заднем плане, различимая табличка с названием улицы и номером дома и т.п.)
2. Зайдите на сайт ГИБДД.рф. Выберите «Сервисы»
3. Затем «Направить обращение»
3. Заполните форму обращения
В поле «Регион» выберите «Санкт-Петербург», тогда в поле «Подразделение» автоматически станет доступен только один вариант:
4. Прикрепите к форме обращения свой текст и фотографии
5. Ждите ответа и результата
И обязательно делитесь своим опытом борьбы с нарушениями в социальных сетях с хештегом #паркуйсяправильно
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