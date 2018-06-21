Инструкция: что делать и куда жаловаться, если вы увидели автомобиль, припаркованный на велодорожке

Активисты сообщества «Велосипедизация Петербурга» подготовили подробную инструкцию о том, как очистить велополосы Петербурга от припаркованных автомобилей. Один из активных участников велодвижения Арслан Невляев рассказал нам о том, что в последнее время особенно часто можно заметить припаркованные машины на велодорожках, которые появились на набережной реки Фонтанки.

«Это очень мешает движению велосипедов. В Петербурге, в отличие от Москвы, не проводят рейды с привлечением эвакуаторов, да и вообще в центре города редко встретишь эвакуаторы», — рассказал молодой человек. По его словам, любой, кто увидел нарушение, может подать жалобу (инструкция ниже) и таким образом активисты рассчитывают привлечь внимание горожан к этой проблеме.

«Мы хотим, чтобы люди увидели эту инструкцию и знали, что с таким явлением, как парковка на велодорожках, можно и нужно бороться и это касается не только велодорожек, но и пешеходных зон и тротуаров. Если жалоб станет больше, то автомобилисты понесут ответственность», — отметил велосипедист.