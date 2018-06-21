В августе в Ленобласти запустят круизы по реке Свирь

В августе в поселке Свирьстрой Ленинградской области откроют новый причал, который будет принимать крупные пассажирские суда, сообщает ТАСС. Благодаря этому в Ленобласти смогут запустить туристические круизы по реке Свирь, рассказал советник вице-губернатора по вопросам транспорта Михаил Присяжнюк.

«Мы рассчитываем, что первый пассажирский теплоход подойдет к новой пристани уже в начале августа. Причал сегодня крайне востребован. Это показывают многочисленные запросы со стороны турфирм, организующих водные круизы», — отметил он.

Помимо этого ожидается, что новые причалы и пристани появятся в Выборге, на Коневце и Ореховом острове, где расположена крепость Орешек.

Также планируется запуск речных круизов между Ленинградской областью и Великим Новгородом.