Андрей Могучий покажет в Манеже проект, посвященный 100-летию пригородных музеев Петербурга

В Манеже покажут масштабную выставку, посвященную 100-летию пригородной жизни Петербурга: государственным музеям-заповедникам «Царское Село», «Павловск», «Петергоф» и «Гатчина».

Экспозиция объединит экспонаты и необычную театральную форму подачи — с экскурсионными маршрутами, садами и лабиринтами. Сами организаторы называют ее «театрально-выставочным проектом».

Над концепцией выставки, получившей название «Хранить вечно. 100 лет музейной жизни пригородных резиденций» будет работать художественный руководитель БДТ , победитель «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» режиссер Андрей Могучий, а помогать ему в этом будет режиссер Семен Александровский. «Андрей Могучий — талантливейший режиссер, и мы каждый раз сами изумляемся тем трансформациям, которые происходят с проектом под его руководством», — рассказала «Собака.ru» директор ГМЗ «Царское село» Ольга Таратынова. Она добавила, что открытие выставки намечено на 15 сентября.

Ранее Музей-заповедник «Царское Село» выпустил ролик (очень красивый!) к 100-летию музейной жизни пригородных резиденций российских императоров.