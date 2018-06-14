Появилось реалити-шоу о коте-оракуле Ахилле, который будет предугадывать исход матчей ЧМ

Котокафе «Республика кошек» запустило на YouTube-канале документальное реалити-шоу Achill Life, о жизни кота Ахилла, который стал официальным оракулом ЧМ-2018.

В первом выпуске шоу пушистый символ мундиаля готовится к первому предсказанию. Из двух мисок с флагами России и Саудовской Аравии (матч между сборными 14 июня открывают чемпионат мира), Ахилл начал есть корм из «российской». Таким образом кот предсказал победу нашей сборной.

Ахилл - потомственный кот Эрмитажа, он родился в Зимнем дворце. С самого детства он глухой — но именно этим сотрудники объясняют его сверхъестественную интуицию. В этом материале мы поговорили с ветеринаром Анной Кондратьевой, уже 18 лет ухаживающей за одним из главных символов города, и узнали истории самых известных обитателей главного музея.