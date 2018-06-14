18+

Появилось реалити-шоу о коте-оракуле Ахилле, который будет предугадывать исход матчей ЧМ

Котокафе «Республика кошек» запустило на YouTube-канале документальное реалити-шоу Achill Life, о жизни кота Ахилла, который стал официальным оракулом ЧМ-2018. 

В первом выпуске шоу пушистый символ мундиаля готовится к первому предсказанию. Из двух мисок с флагами России и Саудовской Аравии (матч между сборными 14 июня открывают чемпионат мира), Ахилл начал есть корм из «российской». Таким образом кот предсказал победу нашей сборной.

Ахилл - потомственный кот Эрмитажа, он родился в Зимнем дворце. С самого детства он глухой — но именно этим сотрудники объясняют его сверхъестественную интуицию. В этом материале мы поговорили с ветеринаром Анной Кондратьевой, уже 18 лет ухаживающей за одним из главных символов города, и узнали истории самых известных обитателей главного музея.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (1)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

  • Irina Pleskachevskaya 14 июня, 2018
    Петербургский пенсионер Валерий Георгиевич предскажет все результаты матчей Чемпионата Мира-2018. Скоро первые прогнозы в стримах. Более подробная информация: vk тчк com/wall12687044_12368

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров