Объявлены победители премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»

В Театре им. Коммисаржевской завершилась церемония «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» журнала «Собака.ru». Ведущие церемонии Ксения Собчак и звезда фильма «Черновик», актер Никита Волков, а также главный редактор журнала Яна Милорадовская, ученый Татьяна Черниговская, режиссер Константин Богомолов и другие известные петербуржцы назвали тех, кто совершил прорыв в номинациях «Выбор города», «Бизнес», «Наука и жизнь», «Спорт», «Кино», «Театр», «Мода», «Книги», «Музыка» и «Искусство».

«ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — единственная премия, которая которая фиксирует все новое, что происходит в городе.