Объявлены победители премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»
В Театре им. Коммисаржевской завершилась церемония «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» журнала «Собака.ru». Ведущие церемонии Ксения Собчак и звезда фильма «Черновик», актер Никита Волков, а также главный редактор журнала Яна Милорадовская, ученый Татьяна Черниговская, режиссер Константин Богомолов и другие известные петербуржцы назвали тех, кто совершил прорыв в номинациях «Выбор города», «Бизнес», «Наука и жизнь», «Спорт», «Кино», «Театр», «Мода», «Книги», «Музыка» и «Искусство».
«ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — единственная премия, которая которая фиксирует все новое, что происходит в городе.
Выбор города
Петербургский художник, городской энтузиаст, который по собственной инициативе и на свои деньги заменил убогие металлические таблички с названиями мостов на керамические аутентичные указатели в истинно петербургском стиле. Уже украшено 13 мостов города, и Юрий не планирует останавливаться.
Кино
Звезда Малого драматического театра вслед за Гретой Гарбо, Вивьен Ли, Татьяной Самойловой, Софи Марсо и Кирой Найтли сыграла главную роль мечты любой актрисы — роль Анны Карениной. В тридцатой, юбилейной экранизации великого романа Льва Толстого — фильме и сериале режиссера Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского» — пару Елизавете составил ее муж Максим Матвеев, перевоплотившийся в Алексея Вронского. По такому поводу они вдвоем снялись и на обложку журнала «Собака.ru».
Актер и режиссер Евгений Ткачук
В фильме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», завоевавшем главный приз конкурса «К Востоку от Запада» в Карловых Варах и Гран-при фестиваля в Выборге «Окно в Европу», Евгений сыграл главного героя-гопника, а Алексей Серебряков был так впечатлен предыдущими работами актера, что сам попросился на роль его экранного отца. А в сериале НТВ «Хождение по мукам» Ткачук стал идеологом футуристического журнала «Блюдо богов» и офицером Дикой дивизии Сергеем Сапожковым. Но нам он особенно дорог тем, что создал в деревне Лепсари под Петербургом первый в России конный драмтеатр «ВелесО», с артистами которого уже подготовил три спектакля.
Искусство
Комиссар российского павильона на Венецианской биеннале и глава попечительского совета ЦВЗ «Манеж» Семен Михайловский
На Венецианской биеннале-2017 очереди стояли именно в павильон России, где в единую экспозицию Theatrum Orbis были объединены впечатляющая инсталляция Гриши Брускина из отмеченных узнаваемым авторским почерком тысяч крохотных фигурок, а также мультимедийный проект группы Recycle и видео Саши Пироговой. В родном Петербурге ректор Академии художеств стал локомотивом экспоблокбастеров в ЦВЗ «Манеж» — от «Китайской армии» до русско-японского «Преодоления». В этом году комиссар и одновременно куратор нашего национального павильона в Венеции показал на архитектурной биеннале проект о железных дорогах, а на художественной биеннале-2019 выступит в коллаборации с Государственным Эрмитажем.
Театр
Бизнес
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Источник фото: Сайт Европейского университета
Генеральный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Владимир Якушев
Глава управляющей компании аэропорта Пулково успешно реализует первый в авиационной отрасли России проект на основе государственно-частного партнерства без привлечения бюджетных средств. 2017 год стал рекордным для реконструированного и модернизированного аэропорта по количеству перевезенных пассажиров — 16,1 млн, возродились надежды на создание на его базе мощного международного хаба, выполняется программа по открытию прямых рейсов из Петербурга в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Мадрид, на Канарские острова и еще по двадцати направлениям. А пассажиры в этом году в третий раз подряд признали Пулково лучшим аэропортом России.
Мода
Художник-каллиграф Покрас Лампас
Самый успешный каллиграф России стал воплощением понятия art+fashion, стремительно интегрировавшись в мировую индустрию моды. За год он создал собственную линию одежды Pokras Lampas Official, расписал вещи для коллабораций с Levi’s и Reebok, а также выполнил орнаменты для мужской коллекции по заказу Dries Van Noten. Для Fendi он украсил каллиграфической композицией крышу Дворца итальянской цивилизации в Риме, а в сотрудничестве со Swarovski сделал костюмы для балета о Николае Рерихе «Рыцарь света», показанного в лондонском Колизее на гала-концерте в честь 200-летия Мариуса Петипа.
Музыка
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров
За 20 лет существования команда Шнуров & Co стала одним из главных амбассадоров бренда «Санкт-Петербург» в России и среди global russians. Искусствоведы говорят, что группировка раскрепощает русский язык, возвращая ему исконную свободу, простоту и мелодику. Филологи признают, что Сергею Шнурову удалось нащупать тот язык, который большинство из наших современников, говорящих по-русски, осознают как свой, будь они хоть профессором с Петроградки, хоть гопником из Купчина. Рэперы твердят, что лидер «Ленинграда» — артист с большой буквы, человек фантастически харизматичный и превосходно образованный, прошедший с рок-н-роллом сквозь огонь и воду. А «простые слушатели» по всей стране, понимая все это, создали солдаут на всех концертах юбилейного тура группы.
Наука и жизнь
На его инстаграм-аккаунт @maax_sf, рассказывающий об эстетике и поэтике легендарных петербургских коммуналок, подписано 74 тысячи пользователей. Автор фотопроекта и одноименного паблика «Старый фонд» подробно исследует квартиры с историей и с любовью рассказывает о колоннах коринфского ордера, действующих изразцовых печах и мраморных каминах, необарочной лепнине на потолке и оконных витражах — все это с целью обратить внимание на ускользающую красоту, которую необходимо сохранить. Максим разыскал и помог вернуть на историческое место дубовые двери из дома Бака на Кирочной, 24, показал всему городу трафаретные альфрейные росписи эпохи модерн, которые почти столетие были замурованы под слоями краски, и зафиксировал сегодняшнее состояние квартиры в доходном доме Мурузи на Литейном проспекте, 24, где жил поэт Иосиф Бродский.
Книги
Искусствовед и писатель Александр Боровский
За последний год у заведующего отделом новейших течений Русского музея вышло два нон-фикшн: получивший премию Кандинского сборник эссе и статей «Как-то раз Зевксис с Паррасием…» (хотя в его заглавие вынесены древнегреческие живописцы-соперники, он, конечно, об искусстве современном) и ностальгическая автобиография «Разговоры об (не отнять) искусстве». Наиболее филигранно Александру Давидовичу удаются портреты художников, столь словесно привлекательные, что все их работы тут же хочется увидеть. И желательно вживую!
Спорт
Самый яркий на сегодняшний день представитель знаменитой петербургской школы фигурного катания, первым и единственным тренером которого является Валентина Чеботарева, в марте завоевал бронзу на чемпионате мира в Милане. Стоит отметить, что последний раз на первенстве планеты российские мужчины-фигуристы выигрывали медаль семь лет назад. Ранее в командном состязании на Олимпийских играх в Корее Михаил стал серебряным призером.
Команды
Команда фестиваля «Видфест»: Руслан Усачев, Татьяна Иванова, Александр Унешкин, Анна Резникова, Анастасия Велькова, Станислав Тонких, Сергей Шмелев, Михаил Кшиштовский
«Видфест» — главный фестиваль видеоблогеров в России, который ежегодно проходит весной в Санкт-Петербурге и осенью в Москве. Фестиваль собирает в одном месте топовых блогеров YouTube и Instagram, популярных исполнителей и тысячи их поклонников. Над созданием фестиваля работает идейный вдохновитель Руслан Усачев, программный директор Татьяна Иванова и команда «Радио Рекорд»: Александр Унешкин (директор фестиваля), Анастасия Велькова (руководитель проекта), Стас Тонких (технический директор), Анна Резникова (директор по маркетингу), а также Сергей Шмелев и Михаил Кшиштовский.
Команда фестиваля «Видфест» как самая прогрессивная команда Петербурга также получила особый приз «Мастерство сочетания» от бренда Johnnie Walker Black Label. Награда и команда-победитель отражают философию непрерывного развития, превосходной командной работы, сочетания индивидуальности и коллективного мастерства, воплощающегося в качество и новаторство совместных проектов и идей. Приз вручил Михаил Падисов, амбассадор компании Diageo.
Издатель «Собака.ru» Ника Белоцерковская вручила собственный приз команде фонда AdVita. Петербургский благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») с 2002 года помогает детям и взрослым, больным онкологией, а также первому публичному психотерапевту России, президенту Высшей школы методологии, основателю интеллектуального кластера «Игры разума» Андрею Курпатову.
Команда фонда AdVita: Елена Грачева, Екатерина Овсянникова, Ирина Халявина, Юлия Таболова, Екатерина Буксина, Наталия Эфендиева, Мария Костылева, Татьяна Яковлева, Полина Мохова, Анастасия Фирсова, Анастасия Руоколайнен
Крупнейший в Петербурге фонд помощи людям с онкологическими заболеваниями не только находит деньги на лечение, но и консультирует, помогает оформлять документы, находит доноров и даже размещает приезжих. Ежегодно команда AdVita проводит десятки мероприятий: лекции, фестивали, концерты, спектакли, донорские марафоны, бутик-сейл и аукционы, а к своему 15-летию фонд создал масштабный видеопроект "Книга о Женечке", в рамках которого лучшие актрисы страны от Ксении Раппопорт до Чулпан Хаматовой читали отрывки из книги женщины, дочь которой умерла от рака. Административный директор фонда, литературовед, преподаватель 610 гимназии и ученица Юрия Лотмана в Тартуском университете Елена Грачева была одним из первых волонтеров фонда и долгие годы работала в AdVita на добровольных началах, не получая зарплату.
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2018»:
главный универмаг Петербурга ДЛТ,
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