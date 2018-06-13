«Почта России» попросила отложить введение пошлин на зарубежные посылки дороже 200 евро

«Почта России» направила в правительство письмо с просьбой отложить снижение беспошлинного порога для покупок в иностранных интернет-магазинах до начала 2021 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Глава компании Николай Подгузов считает, что введение пошлины на покупки стоимостью выше 200 евро может парализовать процедуру таможенного оформления, поскольку инфраструктура «Почты России» не готова к изменениям. Помимо этого новый лимит будет действовать не для каждой покупки, а для всех посылок в течение месяца. Из-за этого, как опасаются в компании, россияне могут начать пользоваться услугами посредников из стран с более благоприятными условиями.

Напомним, Минфин планирует с 1 июля снизить порог беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов до 500 евро, а с 2019 года — до 200 евро. Сейчас без уплаты пошлины можно получать заказы на общую сумму до тысячи евро и весом до 31 килограмм в течение месяца. Помимо этого с 7 декабря 2017 года по 1 июля 2018 года пройдет эксперимент, в рамках которого операторы экспресс-доставки запросят у получателей ИНН и ссылки на приобретенные товары, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.