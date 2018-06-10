Пулковская обсерватория уедет из Петербурга

Российская академия наук переводит астрономические наблюдения Пулковской обсерватории на другие базы в «более благоприятных астроклиматических условиях». Об этом стало известно из постановления президиума РАН.

Переезд будет происходить постепенно, он должен осуществиться в течение пяти лет. Как это будет происходить и куда переведут обсерваторию — неизвестно.

Ранее рядом с Пулковской обсерваторией начали строительство жилого комплекса «Планетоград», его пытались остановить, так как это вызвало невозможность проведения исследований из-за шума и слишком высоких домов. Несмотря на сопротивление коллектива и прежнего руководства Пулковской обсерватории и комитета по градостроительству и архитектуре, строительство жилого комплекса продолжилось. И 23 мая Верховный суд признал законной ликвидацию Пулковской обсерватории.