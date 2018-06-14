Максим Косьмин: «Петербургские квартиры — это капсулы времени, которые помнят весь XX век»

В начале у вас была сверхцель?

Нет, мне просто хотелось делиться находками с людьми. Но со временем она появилась сама — я вижу, что мой блог воспитывает в подписчиках бережное отношение к старине, желание сохранить. Бывает, мне пишут: «Хотели закрыть лепнину новым потолком, наткнулись на ваш проект, прониклись и решили ее восстановить». Это моя главная награда — на своем хобби я по-прежнему почти ничего не зарабатываю.

Казалось бы, у петербуржцев бережное отношение к старине должно быть в крови.

Далеко не у всех. Да, некоторые ленинградцы своими силами реставрировали посеченные осколками снарядов потолки в стиле рококо в сложные послевоенные годы. Но их соседи в то же время ломали камины ради лишнего метра. В целом наблюдается такой парадокс: многие интерьеры дошли до нас именно благодаря коммуналкам и невысокому уровню жизни. Основные потери, если не считать тех домов, что прошли капремонт в 1970–1980-е годы, случились уже в 1990-е, когда квартиры покупали люди с деньгами, но без должной культурной подготовки. К сожалению, сейчас интерьеры даже домов с историей в пятидесяти процентах случаев не охраняются: жильцы могут сломать что угодно, и это будет законно. Камины в лучшем случае продадут, в худшем — отправят на помойку. Окна и двери меняют на новые, искажая замысел архитектора. Я уже молчу про двери в парадные: в какой-то момент их выломали по всему Петербургу и поставили на их место жуткие металлические. Это позор города. Отчасти в этом виноваты и жители — они же видели, что происходит, и ничего не предприняли. Конечно, были и энтузиасты: они ходили по улицам, снимали входы на пленочные фотоаппараты или делали зарисовки. Случались и совсем удивительные истории: например, один человек забрал выломанную дверь из парадной к себе домой, держал ее там пятнадцать лет и продал свою квартиру только при условии, что новый хозяин вернет ее на законное место. Те, кто меняют витражи на стеклопакеты, возможно, делают это из лучших побуждений: так теплее и чище. Но, к сожалению, их подводит вкус и отсутствие элементарного уважения к историческому наследию. Именно это нужно воспитывать.