Облако-батут, неоновый голубь мира и «Крем-брюле»: на Новой Голландии появятся современные арт-объекты
На Новой Голландии 9 июня установят инсталляцию венгерского художника Дюлы Варнаи «Миру мир!». Об этом «Собака.ru» сообщили представители рукотворного острова.
Арт-объект из неона является кириллической версией его инсталляции Peace on Earth!, которая была представлена в павильоне Венгрии на 57-й Венецианской биеннале. Она будет доступна для посетителей до 30 сентября 2018 года.
Неоновая надпись с голубем впервые появилась в 1958 году в Дунауйвароше, где вырос художник, на самом высоком здании города. Рядом с голубем была установлена сирена тревоги, и такое соседство передавало всю логику абсурда того временного периода: холодную войну, войну за мир. 9 июня в 19:30 в Павильоне Новой Голландии состоится открытая встреча с художником, которого называют мастером оптических иллюзий и талантливейшим «визуальным обманщиком». На ней Варнаи прокомментирует работу, представленную на острове, а также поделится опытом художественной практики.
Кроме того, на территории острова разместят инсталляцию финалистки премии Кандинского Саши Фроловой — воздушный остров-батут, состоящий из пластичных форм и объемов. Объект напоминает облако, на котором можно посидеть, помечтать и отстраниться от повседневных забот.
В травяном саду острова появится арт-объект «Крем-брюле» воронежского художника Ивана Горшкова. Композиция состоит из нескольких скульптур и выполнена в узнаваемом стиле Горшкова: многослойность, непредсказуемость и динамичная изменчивость образов. Сюрреалистичные фигуры создают ощущение скрытой силы и важности момента.
1 июня на рукотворном острове появился песчаный пляж с розовыми фламинго. Напомним, команда Новой Голландии (Роксана Шатуновская, Наталия Святогор, Анна Балагурова, Иван Герц, Василий Конашенок, Вика Рыскина, Алексей Русанов, Саша Новоселова) стала номинантом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».
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