Облако-батут, неоновый голубь мира и «Крем-брюле»: на Новой Голландии появятся современные арт-объекты

На Новой Голландии 9 июня установят инсталляцию венгерского художника Дюлы Варнаи «Миру мир!». Об этом «Собака.ru» сообщили представители рукотворного острова.

Арт-объект из неона является кириллической версией его инсталляции Peace on Earth!, которая была представлена в павильоне Венгрии на 57-й Венецианской биеннале. Она будет доступна для посетителей до 30 сентября 2018 года.

Неоновая надпись с голубем впервые появилась в 1958 году в Дунауйвароше, где вырос художник, на самом высоком здании города. Рядом с голубем была установлена сирена тревоги, и такое соседство передавало всю логику абсурда того временного периода: холодную войну, войну за мир. 9 июня в 19:30 в Павильоне Новой Голландии состоится открытая встреча с художником, которого называют мастером оптических иллюзий и талантливейшим «визуальным обманщиком». На ней Варнаи прокомментирует работу, представленную на острове, а также поделится опытом художественной практики.