Создание музея блокады в здании Левашовского хлебозавода будет курировать Лев Лурье
Петербургский историк, публицист и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Лев Лурье будет курировать создание Музея блокады Ленинграда, который появится в здании Левашовского хлебозавода.
Напомним, здание на Барочной улице, 4А – памятник конструктивизма. Его владельцы, группа RBI, планируют закончить реконструкцию завода к 2022 году. Там планируют открыть интерактивную экспозицию, которую посветят истории здания в 1930-е годы и уникальной технологии конвейерного производства хлеба.
В работе культурного центра также примут участие куратор выставки современного искусства о блокаде «Тихие голоса» Людмила Белова, историк архитектуры Вадим Басс и другие деятели культуры.
Лев Лурье считает, что будущий центр культуры на Левашовском хлебозаводе призван стать «островком памяти», который будет работать постоянно, а не один день в году. Для формирования экспозиции уже сейчас идет поиск фотографий того времени, которые будут включены в мультимедийный проект, разрабатывается программа тематических лекций. Центр призван показать «крупным планом» все ужасы блокады глазами сотрудников хлебозавода, обитателей ближайших домов, а также всей Петроградской стороны.
Помимо музея в здании завода также организуют лекционные и вставочные площадки, а на улице обустроят световые инсталляции современных европейских художников.
Это будет не первый подобный музей в Петербурге - ранее стало известно, что осенью 2019 года на пересечении Смольной набережной и Орловской улицы по проекту «Студии 44» Никиты Явейна появится музейный комплекс, посвященный блокаде. Петербуржцы уже могут пожертвовать вещи этого периода истории для будущей экспозиции.
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