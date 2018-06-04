Создание музея блокады в здании Левашовского хлебозавода будет курировать Лев Лурье

Лев Лурье считает, что будущий центр культуры на Левашовском хлебозаводе призван стать «островком памяти», который будет работать постоянно, а не один день в году. Для формирования экспозиции уже сейчас идет поиск фотографий того времени, которые будут включены в мультимедийный проект, разрабатывается программа тематических лекций. Центр призван показать «крупным планом» все ужасы блокады глазами сотрудников хлебозавода, обитателей ближайших домов, а также всей Петроградской стороны.

Помимо музея в здании завода также организуют лекционные и вставочные площадки, а на улице обустроят световые инсталляции современных европейских художников.

Это будет не первый подобный музей в Петербурге - ранее стало известно, что осенью 2019 года на пересечении Смольной набережной и Орловской улицы по проекту «Студии 44» Никиты Явейна появится музейный комплекс, посвященный блокаде. Петербуржцы уже могут пожертвовать вещи этого периода истории для будущей экспозиции.