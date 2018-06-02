Петербургский художник заменил таблички с названиями мостов на керамические
С 2015 года в Петербурге стали менять старые эмалевые таблички с названиями мостов на новые, изменениям подверглись шрифт и качество. Тогда петербургский художник-керамист Юрий Осинин обратил на это внимание и сделал сам новую табличку из керамики. Спустя три года она не потрескалась и не раскололась. В марте этого года художник продолжил облагораживать город и сделал таблички для новых мостов Петербурга. Подробное интервью с Юрием читайте вот тут!
«Выпуклая поверхность, рамочка и узнаваемый ленинградский шрифт — вот все, что требуется, чтобы одного взгляда на табличку было достаточно, чтобы понять, что вы в Питере» — пишет в своем «ЖЖ» Юрий Осинин.
Юрий Осинин очень трепетно относится к Петербургу, в его планах продолжить изменять город в лучшую сторону: «Эту городскую деталь нужно холить и лелеять. Все столбики нужно привести в порядок. Почистить от 45 слоев краски, заменить эти конские рамы непонятно откуда взявшихся размеров на стандартные 450х150 мм, и вернуть красивые таблички. Скоро чемпионат, в конце концов. Гости на пороге, а у нас тут такое позорище.» — пишет художник в своей последней статье в «ЖЖ».
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