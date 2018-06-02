Петербургский художник заменил таблички с названиями мостов на керамические

С 2015 года в Петербурге стали менять старые эмалевые таблички с названиями мостов на новые, изменениям подверглись шрифт и качество. Тогда петербургский художник-керамист Юрий Осинин обратил на это внимание и сделал сам новую табличку из керамики. Спустя три года она не потрескалась и не раскололась. В марте этого года художник продолжил облагораживать город и сделал таблички для новых мостов Петербурга. Подробное интервью с Юрием читайте вот тут!