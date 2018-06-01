На Новой Голландии открыли плавающий пляж с розовыми фламинго

Петербуржцы получили возможность загорать прямо в центре города — но в количестве не более 40 человек. Таковы правила нового пляжа, который открылся 1 июня в Новой Голландии. Он размещен на понтоне, на нем установили бирюзовые лежаки, расставленные на песке, и ярко-розовые надувные фламинго в воде.

Правда, приблизиться к птицам и обнять их за длинные шеи не выйдет: купаться запрещено, так что это всего лишь украшение водной поверхности. Фигуры птиц надежно закреплены и будут заменяться по мере выгорания на солнце.