На Новой Голландии открыли плавающий пляж с розовыми фламинго
Петербуржцы получили возможность загорать прямо в центре города — но в количестве не более 40 человек. Таковы правила нового пляжа, который открылся 1 июня в Новой Голландии. Он размещен на понтоне, на нем установили бирюзовые лежаки, расставленные на песке, и ярко-розовые надувные фламинго в воде.
Правда, приблизиться к птицам и обнять их за длинные шеи не выйдет: купаться запрещено, так что это всего лишь украшение водной поверхности. Фигуры птиц надежно закреплены и будут заменяться по мере выгорания на солнце.
Еще один бонус пляжа — разрешение загорать на понтоне в купальниках (кабинки для переодевания и душ — имеются). А вот за его пределами ходить нужно по-прежнему исключительно в одетом виде.
На пляже нельзя курить и устраивать пикники, а дети до 14 лет могут находиться лишь в сопровождении взрослых. В случае, если все 40 мест заполнены, новым посетителям придется ждать, пока кто-то выйдет.
В день открытия, 1 июня, в 17.00 стартовала музыкальная программа — до 21.00 DJ Holkin играет balearic house. Пляж открыт с 9.00 до 21.00 ежедневно. Напомним, команда Новой Голландии (Роксана Шатуновская, Наталия Святогор, Анна Балагурова, Иван Герц, Василий Конашенок, Вика Рыскина, Алексей Русанов, Саша Новоселова) стала номинантом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».
По материалам «Фонтанки»
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.