Петербуржцы смогут покупать билеты в театры и музеи с помощью снимков своих лиц

Государственный Эрмитаж завершил тестирование Единой биометрической системы для объектов культуры, благодаря которой посетителям музеев, театров и галерей больше не понадобятся кошельки и банковские карты. Пилотная версия системы была запущена на территории Главного штаба на время работы Петербургского экономического форума 24-26 мая 2018 года.

Как сообщили в музее, в будущем посетителей объектов культуры будут встречать не привычные контролеры, а устройства видеоидентификации. Билетом станет лицо самого посетителя. Для использования новой технологии, нужно заранее открыть счет в банке. Сделать это можно будет удаленно. После этого — дать согласие на использование своих биометрических данных (отсканировать лицо с помощью мобильного приложения). И при входе в музей стоимость билета будет списываться со счета автоматически.

«Государственный Эрмитаж давно использует системы биометрического контроля для сотрудников. Мы готовы к экспериментам по использованию биометрии и для посетителей — это перспективная и удобная технология. Как нам кажется, это должно быть особенно удобно для тех посетителей, которые имеют право на посещение музея по бесплатным билетам или по специальному предложению. Сегодня им необходимо предъявлять в кассе соответствующие документы: пенсионное удостоверение, военный билет, студенческий или ученический билет и другие. С появлением биометрического контроля у гостей будет выбор — стоять в очереди в кассу или пройти сканирование и попасть в Эрмитаж без дополнительных проверок. Кроме того, эта технология может помочь бороться со спекуляцией билетами, в том числе бесплатными», — отмечает заместитель генерального директора Эрмитажа Алексей Богданов.

О дате запуска системы в постоянном режиме пока не сообщается. Ранее стало известно, что аналогичные системы от других разработчиков будут тестироваться в Петербурге на базе сетей пиццерий и кофеен.

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По материалам «Фонтанки»