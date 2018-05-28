Фоторепортаж: как выглядит новая станция метро «Беговая»

Вечером 26 мая в Петербурге открыли новые станции зеленой линии метро: «Новокрестовскую» и «Беговую». Станции работают бесперебойно с 21:00 субботы.

«Беговая», как и «Новокрестовская», является станцией мелкого заложения. Она имеет четыре яруса, соединенных между собой траволаторами, эскалаторами, служебными лестницами и лифтами для маломобильных групп населения. Архитектурное оформление станции посвящено герою Великой Отечественной войны, летчику-истребителю Александру Савушкину. Среди прочего установлены колонны, в верхней части которых расположены конструкции, символизирующие пропеллер самолета времен Великой Отечественной войны.