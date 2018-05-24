СКК «Петербургский» кардинально перестроят к чемпионату мира по хоккею

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал соглашение о реконструкции СКК «Петербургский» с президентом хоккейного клуба СКА Геннадием Тимченко, сообщил «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Комплекс построили в Петербурге-Ленинграде почти 40 лет назад. К Чемпионату мира по хоккею 2023 года планируется, что на его основе создадут многофункциональную арену, которая сможет принимать 20 тысяч зрителей. Помимо этого городские власти планируют обновить прилегающую территорию.