СКК «Петербургский» кардинально перестроят к чемпионату мира по хоккею
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал соглашение о реконструкции СКК «Петербургский» с президентом хоккейного клуба СКА Геннадием Тимченко, сообщил «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Комплекс построили в Петербурге-Ленинграде почти 40 лет назад. К Чемпионату мира по хоккею 2023 года планируется, что на его основе создадут многофункциональную арену, которая сможет принимать 20 тысяч зрителей. Помимо этого городские власти планируют обновить прилегающую территорию.
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