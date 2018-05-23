Фото дня: голова Ольги Бузовой у стен Петропавловской крепости

У стен Петропавловской крепости появилась голова певицы и телеведущей Ольги Бузовой в образе египетской царицы Клеопатры. Скульптура сделана из песка художником Андреем Важинским, сообщает издание «Комсомольская правда».

«Думаю, петербуржцам будет приятно увидеть свою землячку, – уверен автор. - Это скульптура-портрет, такая работа считается более трудоемкой, так как должно быть внешнее сходство. На ее создание ушло два дня. Конечно, лучше лепить с живого человека (улыбается). А так получился гибрид Ольга – Клеопатра», — рассказал художник.

Как пишет издание, сама Бузова пока не в курсе, что в родном городе появилась такая скульптура.

Фото: Александр Глуз, «Комсомольская правда»