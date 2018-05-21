Благодаря беспрецедентно теплому и сухому маю, за время которого в городе даже успели зафиксировать температурные рекорды, Петербург утопает в зелени, а сирень, яблони и вишни усыпаны цветами. Помимо невозможно красивой цветущей сакуры в Ботсаду, полюбоваться буйным весенним цветением петербуржцы могут в Яблоневом саду в районе Купчино. Предлагаем посмотреть на фотографии сада из Instagram, которыми делятся счастливые горожане.