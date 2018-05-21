«Аигел» выступят в Порту «Севкабель» в рамках Urban Culture Festival

Хедлайнерами мероприятия станут номинанты «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» «Аигел», а среди участников также заявлены IC3PEAK, RSAC, GSPD, Cream Soda, Бакей и другие музыканты. Концертная программа первого дня перерастет в open-air вечеринку на набережной, а в программе Urban Battle»пройдут состязания рэперов и бит-боксеров.

В зоне Urban Art Spray художники создадут большую граффити-композицию и сразятся в граффити-баттлах. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах и воркшопах. Также в программе фестиваля заявлен конкурс Urban Dance и многое другое.

Билеты стоят по 500 и 900 рублей, приобрести их можно здесь.