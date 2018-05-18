Фоторепортаж: как выглядит новая городская зона отдыха вдоль Южной дороги на Крестовском
Вдоль Южной дороги на Крестовском острове появилась новая (и очень красивая!) зона для отдыха для петербуржцев. Ее построили к Чемпионату мира по футболу по личному поручению губернатора Георгия Полтавченко и под непосредственным контролем вице-губернатора Игоря Албина. В апреле 2017 года правительство города распорядилось расчистить площадку от клубов и ресторанов.
Набережная находится на территории, ограниченной Южной дорогой, береговой линией реки Малой Невки и береговой линией Невской губы Финского залива. Как рассказал «Собака.ru» руководитель проекта и представитель компании «А2 ТЭК» Сергей Большаков (он также руководил строительством Парящего моста в московском парке «Зарядье»), концепцию превращения этой зоны в современную набережную предоставили в Комитете по градостроительству и архитектуре.
Первое, что бросается в глаза, это то, что строители накрыли ее деревянным настилом.
Помимо этого в зоне отдыха разместили детскую площадку с тренажерами для людей с ограниченными физическими возможностями, волейбольные площадки, а также полностью заменили песок на пляже.
«Только благодаря слаженной работе подведомственных вице-губернатору Игорю Албину учреждений и их руководителей, мы, строители, смогли быстро и профессионально решить огромное количество возникших в ходе реализации проекта вопросов и своевременно завершить строительные работы к началу Чемпионата мира по футболу», - отметил генеральный директор компании «А2 ТЭК» Максим Исьянов.
Официальное открытие зоны отдыха должно состояться 25 мая, на него приедет губернатор Георгий Полтавченко, но уже сейчас горожане массово приезжают на Крестовский.
Фото: Валерий Коренев
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