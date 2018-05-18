Фоторепортаж: как выглядит новая городская зона отдыха вдоль Южной дороги на Крестовском

Вдоль Южной дороги на Крестовском острове появилась новая (и очень красивая!) зона для отдыха для петербуржцев. Ее построили к Чемпионату мира по футболу по личному поручению губернатора Георгия Полтавченко и под непосредственным контролем вице-губернатора Игоря Албина. В апреле 2017 года правительство города распорядилось расчистить площадку от клубов и ресторанов.

Набережная находится на территории, ограниченной Южной дорогой, береговой линией реки Малой Невки и береговой линией Невской губы Финского залива. Как рассказал «Собака.ru» руководитель проекта и представитель компании «А2 ТЭК» Сергей Большаков (он также руководил строительством Парящего моста в московском парке «Зарядье»), концепцию превращения этой зоны в современную набережную предоставили в Комитете по градостроительству и архитектуре.

Первое, что бросается в глаза, это то, что строители накрыли ее деревянным настилом.