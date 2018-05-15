Дворец пьянствоблудия и каток за Благовещенским мостом: как развлекались в Петербурге 100 лет назад

Парк аттракционов и «Сомалийская деревня»

За экзотикой оправлялись в Луна-парк на нынешней улице Декабристов – до 1918 года она носила название Офицерская. Он появился в 1912 году, для него художник и архитектор Андрей Вайтенс спроектировал знаменитый вход: широкие ворота с высокой аркой и ионическими колоннами. Позже они были разрушены, сейчас на этом месте находится концертная площадка Мариинского театра. Там находились различные аттракционы, а гвоздем программы была «Сомалийская деревня» с живыми чернокожими обитателями.

«Петербургская газета» писала в то время следующее: «Горная железная дорога привлекает внимание публики. Два вагончика то вздымаются вверх, то падают под значительным уклоном вниз. Дамы и девицы неистово визжат, доставляя бесплатное развлечение посетителям... Есть «пьяная лестница», «чертово колесо», разбрасывающее людей по сторонам; кроме того, есть еще несколько очень заманчивых вывесок: «мельница любви», «морской бой у Гаваны», «юмористическая кухня», но их берегут для будущих времен. Словно хорошо вычищенные гуталином, негры блестят под электрическим светом... Здесь в отдельных конурках расположились резчик, булочник, оружейник, сапожник и т.д. Интересны игры негритянской молодежи с танцами и бросанием копий в цель». Сомалийцы в набедренных повязках, с которыми петербуржцы фотографировались за гривенник, вели здесь настолько естественный образ жизни, что у них даже рождались дети.