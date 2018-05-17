В День города на Дворцовой выступит лауреат «Грэмми» Роберто Аланья

26 мая, в самом сердце города пройдет концерт «Классика на Дворцовой». В честь праздника в Петербург приедет оперный певец Роберто Аланья - лауреат «Грэмми» и престижной британской театральной премии Лоуренса Оливье, редко присуждаемой оперным певцам.

Помимо него на Дворцовой площади споют сопрано Александра Куржак, солисты Большого театра, Венской оперы и Мариинского театра, а музыканты сыграют произведения Россини, Беллини, Доницетти, Бизе, Верди, Гуно, Штрауса и других композиторов.