В День города на Дворцовой выступит лауреат «Грэмми» Роберто Аланья

  • Роберто Аланья

26 мая, в самом сердце города пройдет концерт «Классика на Дворцовой». В честь праздника в Петербург приедет оперный певец Роберто Аланья - лауреат «Грэмми» и престижной британской театральной премии Лоуренса Оливье, редко присуждаемой оперным певцам.

Помимо него на Дворцовой площади споют сопрано Александра Куржак, солисты Большого театра, Венской оперы и Мариинского театра, а музыканты сыграют произведения Россини, Беллини, Доницетти, Бизе, Верди, Гуно, Штрауса и других композиторов.

Для петербуржцев также станцуют солисты Большого и Михайловского театров, балет Аллы Духовой «Тодес», артисты балета Театра имени Леонида Якобсона и танцевально-спортивный клуб «Дуэт».

Начало: 21:00

Вход свободный. Подробнее о программе можно узнать здесь.

Фото:  Владимир Черенков


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Автор: Ася Алисултанова
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