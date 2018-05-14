Фоторепортаж: праздник цветения сакуры в Ботаническом саду

В Ботаническом саду им. Петра Великого прошел фестиваль цветения сакуры «Сакура Мацури». 2018 — перекрестный год: Японии в России и России в Японии. На два дня один из крупнейших ботанических садов мира превратился в Страну восходящего солнца.  

Петербуржцы смогли посетить здание гербария, попробовать традиционный японский чай, делать оригами и научиться готовить традиционные японские десерты вагаси. Но больше всего внимания привлекла главная героиня праздника — цветущая сакура. Петербуржцы с удовольствием выкладывают в сеть фотографии деревьев и делятся впечатлениями.  

Публикация от Alina (@buwizu)


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