Фоторепортаж: праздник цветения сакуры в Ботаническом саду

В Ботаническом саду им. Петра Великого прошел фестиваль цветения сакуры «Сакура Мацури». 2018 — перекрестный год: Японии в России и России в Японии. На два дня один из крупнейших ботанических садов мира превратился в Страну восходящего солнца.

Петербуржцы смогли посетить здание гербария, попробовать традиционный японский чай, делать оригами и научиться готовить традиционные японские десерты вагаси. Но больше всего внимания привлекла главная героиня праздника — цветущая сакура. Петербуржцы с удовольствием выкладывают в сеть фотографии деревьев и делятся впечатлениями.