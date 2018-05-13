Мост Бетанкура открыли для проезда — фото

В воскресенье, 13 мая, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу запустили движение по мосту Бетанкура и дополняющего его участку набережной Макарова, горожане делятся фотографиями новых объектов в соцсетях — а мы делимся ими с вами.

Режим тестирования работал сегодня с 9 утра: движение было разрешено только клиентским группам. В 18:00 объекты открыли для всех жителей Петербурга.

Стоимость моста Бетанкура составляет 8,79 млрд рублей. Длина трассы мостового перехода немного превышает 1,2 тыс. метров. Предусмотрено 6 полос для автомобильного движения, пешеходные тротуары и велосипедные дорожки. В конструкцию входят две разноуровневые развязки. На левом берегу одна уводит на Уральскую улицу и набережную Макарова с выходом к ЗСД. На правом — с подключением строящегося Мало-Петровского моста через Ждановку и дальше на Новоладожскую улицу, Ждановскую набережную, Петровский проспект.

По материалам «ДП»