Музейные ценности: Как живут эрмитажные коты?

История так называемых «Эрмиков» начинается с XVIII века, когда Петр I разместил в Зимнем дворце огромного кота, привезенного им лично из Голландии. Позднее по приказу императрицы Елизаветы, которая очень боялась мелких грызунов, во дворец была доставлена партия котов-крысоловов из Казани – потомки именно этой породы-династии сейчас зовутся «Эрмитажными дворцовыми».

Сейчас придворных котов около шестидесяти. Постоянно появляются новые: кто-то приходит сам и нагло начинает есть из общей миски, кого-то в коробках оставляют прямо у служебного входа. Бросить их на улице у эрмитажных сотрудников не поднимается рука — все равно, что выкинуть картину из музея.