Уикенд в Петербурге с 9 по 13 мая

11 мая 19:00 «А2»

Концерт alt-J



В пятницу в «А2» вновь выступят британцы alt-J. В качестве музыкальной основы номинанты «Грэмми», Mercury Prize и Brit Awards взяли экспериментальный рок, который сочетается с фолк-ритмами, мягкой электроникой и приемами арт- и инди-рока. В прошлом году команда выпустила новый альбом, но хиты Breezeblocks и Fitzpleasure тоже непременно сыграет.