Михаил Пиотровский рассказал о главных претензиях посетителей к Эрмитажу

Директор Эрмитажа и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Михаил Пиотровский рассказал, на что чаще всего жалуются посетители музея. Главная претензия — большое количество людей.

«Много народа, соответственно душно. Стоит помнить, что многим посетителям в музее не интересно. Мы делаем много интересных и сложных выставок, а людям они мешают, потому что основная масса идет смотреть дворец, “как они тут жили”», — заявил Пиотровский.

Помимо этого посетителей не устраивает маленький гардероб, очереди в музей и слабое освещение. На что Пиотровский заметил, такое освещение прежде всего предусмотрено для экспонатов и слишком сильно картины освещать нельзя. Так директор Эрмитажа отметил, что в советское время была «культура стояния в очереди».

«Есть еще одна претензия — наш музей хаотичный. Но это наша сознательная позиция. Мы не собираемся делать короткие маршруты. Человек должен увидеть музей», — добавил он.

3 апреля во дворе Эрмитажа появился арт-объект в виде большого дерева с камнями работы современного итальянского скульптора Джузеппе Пеноне. Днем 5 апреля, в день традиционный акции «бесплатный четверг» в Эрмитаже провели учебную эвакуацию. Всех посетителей Зимнего дворца вывели на улицу за три минуты.