5 визуалов, которые меняют наше видение мира

Юлдус Бахтиозина

Художник, 31 год

Uldus — главная арт + фэшн художница города, страны, а может, и мира. Но яркая форма в ее случае дополняется глубоким содержанием, а серьезные гендерные и межэтнические проблемы, которые поднимает Бахтиозина, оказываются сегодня более понятны зрителям за пределами России. Vogue Italia назвал ее фотографом года, уже второй раз она выступила на конференции TED, где стала первым русским спикером. Единственным художником из нашей страны она оказалась и на групповой выставке #TheArtistKnight под кураторством Джоанны де Вос и с участием Яна Фабра, Марины Абрамович, Дэмиена Херста и Йоко Оно, которая сейчас проходит в бельгийском Остенде. В родном Петербурге Юлдус открыла выставку «Сотворенная жизнь» в галерее Anna Nova, а для «Собака.ru» создала первую в истории журнала обложку-автопортрет.