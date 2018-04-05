В бесплатный четверг Эрмитаж провел эвакуацию посетителей

В Эрмитаже 5 апреля прошли противопожарные учения и эвакуация посетителей в условиях чрезвычайной ситуации, говорится на официальном сайте Зимнего дворца. В музее в 11:00 сработали системы оповещения и управления эвакуацией, были автоматически разблокированы аварийные выходы. Видео эвакуации опубликовал канал «78».

Посетителей и персонал направили к выходам из Зимнего дворца без вывода на улицу и в Новый Эрмитаж. После завершения тренировки, которая длилась несколько минут, посетителей вновь впустили в музей. У входа в Эрмитаж стоит очередь, люди проходят в обычном режиме небольшими группами, отмечает ТАСС. Эвакуация проводилась в традиционный день бесплатного посещения.

Утром в среду на заседании круглого стола «Музей и проблемы культурного туризма» глава Эрмитажа Михаил Пиотровский предупредил, что в музее будут проходить учения. «Надо поучиться, узнать, как работает система, и проверить пожарные правила, которые существуют», — сказал Пиотровский. По его словам, по нормативам всех посетителей из Зимнего дворца можно вывести за 6 минут. «Сегодня посмотрим, насколько это реально», — добавил Пиотровский (цитата по Интерфаксу

По материалам «ДП»