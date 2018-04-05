Петербургские театры устроили битву рекламных билбордов в подземном переходе
Петербургские театры устроили битву рекламных плакатов в подземном переходе у Гостиного двора.
Первым повесили билборд с сообщением «До нас всего 100 метров» от Театра комедии им. Акимова. Рядом появился ответный плакат с надписью «За настоящим — хоть на край света» от театра «Мастерская».
Театр им. Акимова находится на Невском, 56, театр «Мастерская» - на Народной, 1. Рекламы учреждений размещают в переходе уже давно, но подобных «баттлов» еще не было.
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