Петербургские театры устроили битву рекламных билбордов в подземном переходе

Петербургские театры устроили битву рекламных плакатов в подземном переходе у Гостиного двора.

Первым повесили билборд с сообщением «До нас всего 100 метров» от Театра комедии им. Акимова. Рядом появился ответный плакат с надписью «За настоящим — хоть на край света» от театра «Мастерская».