Во дворе Эрмитажа появилась скульптура в виде огромного дерева с камнями

Во дворе Эрмитажа 3 апреля установили арт-объект в виде большого дерева с камнями работы современного итальянского скульптора Джузеппе Пеноне. При установке скульптуры «Идеи из камня — 1732 кг света» присутствовал сам художник, а также заведующий Отделом современного искусства, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Дмитрий Озерков.

Дерево установили в рамках проекта «Скульптура во дворе»: каждый год во дворе музея размещают один объект современного искусства.

«Мы очень беспокоились, не будут ли эти камни падать, и как сделать так, чтобы за ними не лазали посетители, но я думаю, что обойдется», — описал арт-объект директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Скульптура «Идеи из камня — 1372 кг света» подчеркивает идею поиска Джузеппе Пеноне взаимоотношений между человеком и природой. «Растущее дерево здесь противостоит силе тяжести речных камней, что отражает идею баланса в природе, заставляя камни парить в невесомости», — рассказали нам в пресс-службу Эрмитажа.