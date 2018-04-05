Ксения Собчак станет ведущей премии «ТОП 50» журнала «Собака.ru»

Ведущей 13-й церемонии вручения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в этом году станет Ксения Собчак.

Премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» журнала «Собака.ru» пройдет 5 июня на сцене Театра им. Комиссаржевской. Наградой отмечают петербуржцев, совершивших прорыв в той или иной области а также тем, чьи достижения изменили город в лучшую сторону. «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — единственная премия, которая которая фиксирует все новое, что происходит в городе.

«ТОП 50» проходит в раз в год. Заслуги 50-ти петербуржцев отмечают в таких номинациях, как «Выбор города», «Бизнес», «Наука и жизнь», «Спорт», «Кино», «Театр», «Мода», «Книги», «Музыка», «Искусство» и «Лидер мнений». В разные годы лауреатами премии становились Алиса Фрейндлих, Диана Вишнева, Александр Невзоров, Татьяна Парфенова, певица Манижа, Данила Козловский, Елизавета Боярская, команда Университета ИТМО и многие другие.