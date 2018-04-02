Стало ли метро Петербурга безопаснее после теракта? Отвечает аналитик движения «Транспорт и горожане»

Год назад произошел один из самых страшных терактов в истории нашего города, в результате которого погибло 16 человек, а пострадало более 100. Это темная страница истории Петербурга, показавшая, тем не менее, сплоченность горожан.

Трагедия поставила вопрос безопасности на объектах транспорта на новый уровень. Через несколько дней Правительство России ужесточили правила: теперь все пассажиры за небольшими исключениями обязаны проходить через рамки металлодетекторов, а все «звенящие» должны быть досмотрены лично.

Возможно, вы решите, что так и надо, ведь как иначе останавливать террористов? Но здесь мы сталкиваемся с парадоксом: ради обеспечения стерильной безопасности на объекте он утрачивает свою основную функцию. Действительно, петербургский метрополитен после ряда предписаний прокуратуры запустил эксперимент на нескольких незагруженных станциях, начав пропускать всех строго по правилам. И даже на сравнительно безлюдных «Электросиле» и «Звенигородской» растянулись огромные очереди из пытающихся попасть внутрь пассажиров, за час в вестибюль могли зайти всего несколько сотен человек. Вскоре эксперимент свернули, а после многократных совещаний и запросов депутата Бориса Вишневского Минтранс сдался и согласился смягчить предписания.