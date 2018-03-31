Первым официальным массовым мероприятием на «Зенит-Арене» станет концерт группировки «Ленинград»

Группировка «Ленинград» 19 октября собирает стадион на Крестовском острове. «Санкт-Петербург Арена» во время массовых шоу вмещает 60 тысяч человек — именно столько зрителей планирует собрать на концерте музыкант Сергей Шнуров.

Об этом он сообщил в своем Instagram: «Все предварительные договоренности воплотились в договоры, дата и место подтверждены и скреплены подписями и печатями. 19 октября! Зенит-Арена! Петербург! Ленинград! 60 тысяч зрителей! Идём на рекорд! Ура!».

Ранее на стадионе проводились только футбольные матчи и тестовые концерты российских рок-групп.