«Подписные издания» выпустили значки с нерпой — пожалуй, главным животным Петербурга

Книжный магазин «Подписные издания» продолжают серию своих собственных значков. На этот раз его команда выпустила серию с тотемным животным Петербурга - тюленем!

«Мы хотим, чтобы символами города по праву стали нерпы и тюлени. Об этом мало кто знает, но они живут вместе с нами рядом, иногда даже заплывая в самый центр города. Их надо беречь, любить и уважать, это наше петербургское достояние. Мы хотим подарить часть значком "Фонду балтийской нерпы" в знак благодарности за работу», - рассказал нам директор магазина и номинант премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Михаил Иванов. Приобрести значки можно здесь.

Уникальный в своем роде центр спасения тюленей был основан в Петербурге в 2007 году. Его идеолог Вячеслав Алексеев рассказал нам в интервью о том, как ему удалось организовать работу фонда, а также о судьбе его первых подопечных.