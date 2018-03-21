Уикенд в Петербурге с 22 по 25 марта

24 марта 20:30

Акция «Час Земли»



В субботу по всему миру пройдет экологическая акция «Час Земли», во время которой в городах планеты на час отключают свет. В Петербурге в рамках акции отключат подсветку главных достопримечательностей города. В список вошли здания на Дворцовой площади, Петропавловская крепость, стрелка Васильевского острова, а также Смольный собор и Большеохтинский мост. Блэкаут начентся в 20:30.