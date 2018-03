Уикенд в Петербурге с 22 по 25 марта

с 22 марта

Фильм «Тебя никогда здесь не было» / You Were Never Really Here



Каннский триумфатор (приз за лучшую мужскую роль и лучший сценарий), который критики уже окрестили «таксистом 21 века», наконец-то выходит в российский прокат. Экс-агент ФБР Джо (Хоакин Феникс) должен вернуть несовершеннолетнюю дочь сенатора, которую похитили и передали в бордель.